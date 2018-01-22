THE $96 THOUSAND DOLLAR BIRTHDAY CHALLENGE IS NOW ON POWER 96!

LISTEN WEEKDAYS AT 8, 11, 2 AND 5… BE CALLER 9 AND INSTANTLY WIN $96 BUCKS… THEN YOU’LL PLAY YOUR BIRTHDAY AGAINST A RANDOMLY SELECTED BIRTHDAY… MATCH THE MONTH… YOU WIN $500 DOLLARS… MATCH THE DATE… YOU’RE UP TO A GRAND… MATCH THE EXACT MONTH, DATE AND YEAR… AND BOOM! THE GRAND PRIZE OF $96,000 DOLLARS IS YOURS!!!

HOW MUCH IS YOUR BIRTHDAY WORTH? FIND OUT WITH THE $96 THOUSAND DOLLAR BIRTHDAY CHALLNEGE… ONLY… ON POWER 96!

POWERED BY ANIJAR AND LEVINE… ACCIDENT ATTOURNEYS… CALL 1-800-747-FREE… THAT’S 1-800-747-3-7-3-3.

CLICK HERE FOR COMPLETE RULES

Comments

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

Gravatar
Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Cancel

Connecting to %s

More From Power 96 - Miami's Party Station

Winner Of El Clasico Tickets!!
Disney's All New Planet PANDORAPandora Field Expert, Jonathan Freeman and Super Disney Fan Donny Drake from Disney's All New Planet Pandora tells Will Calder everything you need to know about experiencing the new world.

Listen Live