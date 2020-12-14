WHAT DO YOU GIFT THE MOST MIAMI PERSON FOR CHRISTMAS?
Lucy Lopez Explores Options.
December 14, 2020
What do you get the MOST SUPER MIAMI PERSON in your clique for Christmas? I have a few ideas!
10. A TRAY OF CROQUETAS FROM ISLA CANARIAS
9. A BOX OF PASTELITOS FROM VICKY BAKERY
8. A PAIR OF CHANCLETTAS TO KEEP IN YOUR CAR, CAUSE YOU NEVER KNOW BRO.
7. ANYTHING FROM MARTHA OF MIAMI SHOP. THE WALTER MERCADO SHIRTS ARE SUPER CUTE AND COZY.
6. A MANI AND PEDI, BUT MAKE SURE YOU INCLUDE THE TIP.
5. BOTOX.
4. A BOX OF CINNAMON ROLLS FROM KNAUS BERRY, YOU DRIVING THERE TO PICK THAT UP IS A GIFT IN ITSELF.
3. A GOLD CHAIN WITH THEIR NAME ON IT, CHINESE CURSIVE OR IT DOESN’T COUNT.
2. A ROUND OF DRINKS AT LA COCINA IN HIALEAH.
1. A SHOUT OUT ON POWER 96.