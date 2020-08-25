Now Serving: Labor Day Weekend
Beginning Friday 9/4 at 5 pm!
August 25, 2020
MIAMI'S PARTY STATION RETURNS WITH ANOTHER SELECTION OF TIMELESS, NOSTALGIC, FEEL GOOD MIAMI SOUNDS!
NOW SERVING LABOR DAY WEEKEND ON POWER 96! BEGINNING 5 PM FRIDAY SEPTEMBER 4TH! FEATURING SETS FROM THE POWER 96 MIXMASTERS!...
BLENDING THE CLASSICS, WITH TODAY'S FAVORITES! WITH GUEST SETS FROM DJS CX, TONY TONE, AND CHIZZLE!
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